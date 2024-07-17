نتنياهو يعمل خلف الكواليس لدعم ترامب

كشف موقع (axios) الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" يعمل خلف الكواليس لدعم الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" في مواجهة منافسه الرئيس الحالي "جو بايدن" في ظل السباق الانتخابي المحتدم.

ويريد نتنياهو ضمان دعم البيت الأبيض في استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وبالتالي فإنه يرى في ترامب حليفا مفضلا لتحقيق هذا الغرض.

وبحسب موقع (axios) أظهرت سنوات من الجهود التي بذلها نتنياهو لإصلاح العلاقات مع الرئيس السابق ترامب بعض التقدم في أعقاب محاولة اغتيال ترامب.

توتر سابق

التقى حلفاء نتنياهو مع ترامب في أربع مناسبات على الأقل على مدى السنوات الثلاث الماضية لمحاولة إصلاح العلاقات، التي تدهورت بعد أن هنأ نتنياهو بايدن على فوزه في انتخابات 2020.

وذهب أحدهم إلى حد إحضار نسخة من كتاب نتنياهو إلى مار إيه لاغو وقراءة فقرات تشيد بترامب، وفقا لمساعد نتنياهو.

وقال مساعد نتنياهو "لكن في كل مرة كنا نعتقد أننا نجحنا في وضع هذا الأمر خلفنا، اكتشفنا أن الأمر لم ينجح وأن ترامب لا يزال غاضبًا".

ويخشى مساعدو نتنياهو من أن العلاقات لن تكون وثيقة إذا فاز ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني كما كانت خلال ولايته الأولى.

ومع ذلك، فقد شعروا بالتشجيع لأنه بعد أن أرسل نتنياهو إلى ترامب مقطع فيديو يدين محاولة الاغتيال يوم السبت، قام ترامب بنشره على موقع Truth Social.

وفي مقابلة أجريت عام 2021 لصالح كتابي "سلام ترامب"، اتهم ترامب نتنياهو بعدم الولاء لقبوله فوز بايدن بدلاً من دعم مزاعمه بالاحتيال على الرغم من كل ما فعله لإسرائيل ونتنياهو شخصيًا.

وقال ترامب "لم أتحدث معه (نتنياهو) منذ ذلك الحين. اذهب إلى الجحيم".

وقال ترامب إنه لا يزال يحب نتنياهو شخصيا. ومع ذلك، أعرب عن شكاوى أخرى، مدعيا أن حكومة نتنياهو لم تكن جادة بشأن السلام مع الفلسطينيين ولم تلعب دورا نشطا بما فيه الكفاية في اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، مما ترك الولايات المتحدة لتتحمل المخاطر.

دعم علني من ترامب

منذ هجوم طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة الإسرائيلية، أعرب ترامب عن دعمه العلني ل(إسرائيل) ولكن ليس لنتنياهو.

وقال مستشار سابق لترامب إن الأخير شعر بخيبة أمل في نتنياهو بعد الانتخابات ولديه أيضًا مخاوف بشأن الإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر.

ومع ذلك، قال المستشار إن ترامب سيكون قادرًا على العمل مع نتنياهو إذا أصبحا في السلطة في يناير/كانون الثاني.

وقبل محاولة الاغتيال، قال مسؤول سابق آخر في إدارة ترامب إن نتنياهو لا ينبغي أن يتوقع دعوة لزيارة البيت الأبيض في وقت مبكر من ولاية ترامب الثانية كما حصل في عام 2017.

وكان نتنياهو أحد أوائل زعماء العالم الذين أصدروا بيانًا أدانوا فيه محاولة اغتيال ترامب، ثم تبع ذلك بثلاثة بيانات إضافية على الأقل ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن التضامن.

وقال نتنياهو في رسالته المصورة: "مثل كل الإسرائيليين، شعرت أنا وزوجتي سارة بالصدمة من محاولة الاغتيال المروعة التي استهدفت الرئيس دونالد ترامب".

وأكد أن الأمر لم يكن مجرد هجوم على ترامب بل هجوم على أمريكا والديمقراطية، وتمنى لترامب "الاستمرار في القوة" نيابة عن (إسرائيل).

وخلف الكواليس نشر فريق نتنياهو الفيديو على الإنترنت وأرسله أيضًا بشكل مباشر إلى فريق ترامب.

وقال أحد مساعدي نتنياهو إن الإشارة إلى ترامب باسم "الرئيس ترامب" وليس "الرئيس السابق ترامب" في الفيديو كانت خطوة استراتيجية من نتنياهو.

وقال مساعد نتنياهو "قيل لنا إن ترامب شاهد ذلك". ثم جاء منشور ترامب على موقع Truth Social.

وقال مساعدان لنتنياهو إنهما متفائلان بإمكانية إصلاح العلاقات مع ترامب.

واقترح أحدهم أن الشخص الوحيد الذي قد يكون قادرًا على المساعدة هو إيلون موسك - الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع نتنياهو وأيد في وقت سابق من هذا الأسبوع ترامب للرئاسة .

ومن المتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن الأسبوع المقبل للقاء الرئيس بايدن وإلقاء كلمة أمام الكونجرس.

وقال مساعد نتنياهو إنه لا توجد خطة في الوقت الراهن للقاء ترامب خلال الرحلة.