الرشق: ندعو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى سحب اعترافها بـ (إسرائيل)

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، أن القرار الذي صدّقَ عليه برلمان الاحتلال الإسرائيلي (كنيست) اليوم الخميس برفض إقامة الدولة الفلسطينية "باطل ولا قيمة له، وأن شعبنا سيستمر في نضاله المشروع حتى ينتزع حقوقه الوطنية كاملة، فالدولة الفلسطينية تُنتزع عُنوة، ولا تُستجدى" على حد تعبيره.

وشدد الرشق في تصريح صحفي مكتوب، تلقته (الرسالة نت) على أن "القرار الصهيوني يؤكّد صوابية خيار المقاومة والمواجهة الشاملة لهذا المحتل المتغطرس، وأنها الطريق الوحيد لدحر الاحتلال".

ودعا القيادي في "حماس"، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى "سحب اعترافها بالكيان المحتل، والانخراط في معركة شعبنا لتحرير الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وصوت برلمان الاحتلال (كنيست) صباح اليوم الخميس بأغلبية ساحقة على قرار يرفض قيام دولة فلسطينية.

وحظي القرار بدعم الأحزاب اليمينية المشاركة في ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى جانب أحزاب يمينية من المعارضة، كما حصل على دعم من حزب الوحدة الوطنية الوسطي بزعامة بيني غانتس، فيما غادر نواب من حزب "يش عتيد" اليساري الوسطي بزعامة زعيم المعارضة يائير لابيد الجلسة الكاملة لتجنب تأييد الإجراء.

ومن المقرر أن تعلن، محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، غدا الجمعة، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، الأمر الذي دفع برلمان الاحتلال إلى استباق الرأي الاستشاري، برفض إقامة دولة فلسطينية، ورفض "حل الدولتين".