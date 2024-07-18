خاطر: اقتحامات بن غفير محاولة بائسة لإظهار السيطرة والسيادة في القدس

قال حسن خاطر الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، إنّ اقتحامات ما يسمى بوزير الأمن القومي (الإسرائيلي) ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى، محاولة إسرائيلية بائسة لإظهار السيادة والسيطرة على القدس.

وأوضح خاطر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن هؤلاء المحتلين يحاولون استغلال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؛ لفرض وقائع تهويدية تمسّ في هوية المدينة المقدسة.

وأكدّ خاطر أنّ المسجد الأقصى يتعرض لحرب حقيقية، "هناك تشديدات كبيرة، وسياسة انتقام تمارس بحق المقدسيين لمنعهم من دخول المسجد والصلاة فيه".

وذكر أن جمهور المتطرفين يعتقدون أن الفرصة سانحة لتحقيق أوهامهم، "المقدسيون ينكّل بهم ويحاول الاحتلال منعهم من التصدي؛ لكن هذه السياسة لا تنجح".

وشددّ خاطر على أن سياسة الاحتلال من شأنها أن تفجر الأوضاع في القدس، وخاصة وأن المشهد في مجمله هو متفجرّ وأن كل اعتداء يعدّ فتيل اشتعال لبارود الانفجار الكبير.