الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الاحتلال يعتقل شابا من قفين شمال طولكرم ويقتحم مدينة نابلس

الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر يوم الجمعة، شابًا من بلدة قفين شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد عادل حلمي صباح، بعد أن داهمت منزله في البلدة وفتشته.

واقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الجمعة، عدة أحياء من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء رفيديا، والجبل الشمالي، والمعاجين، وشارع الحرية، والمريج، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال اطراف قريتي سالم ودير الحطب شرق نابلس، وداهمت منازل واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في منطقة العين.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/295517

كلمات مفتاحية

اعتقال طولكرم حملة اعتقالات الاحتلال يعتقل شابا من قفين شمال طولكرم اقتحام مدينة نابلس بلدة قفين شمال طولكرم

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر