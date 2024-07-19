الاحتلال يعتقل شابا من قفين شمال طولكرم ويقتحم مدينة نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر يوم الجمعة، شابًا من بلدة قفين شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد عادل حلمي صباح، بعد أن داهمت منزله في البلدة وفتشته.

واقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، فجر اليوم الجمعة، عدة أحياء من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء رفيديا، والجبل الشمالي، والمعاجين، وشارع الحرية، والمريج، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال اطراف قريتي سالم ودير الحطب شرق نابلس، وداهمت منازل واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة في منطقة العين.