شبكة المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لمنع الاحتلال إدخال المساعدات لغزة

حذرت شبكة المنظمات الاهلية يوم الجمعة، من التداعيات الخطيرة لمنع الاحتلال (الإسرائيلي) دخول المساعدات الإنسانية المختلفة وبخاصة الغذائية إلى قطاع غزة خاصة مدينة غزة والشمال.

وقالت الشبكة في تصريح صحفي وصل (الرسالة نت)، إن الاحتلال يفرض قيودًا على دخول المساعدات وفي مقدمتها الخضار والبروتينات وحليب الأطفال، ما عدا كميات قليلة من بعض أصناف المواد الغذائية المعلبة إلى غزة والشمال، مما فاقم الأوضاع الصحية وتسبب بسوء التعذية خاصة لدى الأطفال في ظل تدهور أوضاع المنظومة الصحية.

وأكدت أنها تلقت من خلال أعضائها عشرات المناشدات حول تفاقم حالة المجاعة في غزة والشمال، في ظل نفاذ ونقص الكثير من أصناف المواد الغذائية بسبب منع الاحتلال دخول هذه المساعدات، حيث بات طعامهم الأساسي رغيف الخبز.

واعتبرت الشبكة أن ما يقوم به الاحتلال من قتل وتدمير وإجبار المواطنين على النزوح المتكرر، ومنع الغذاء والماء والوقود لتشغيل المستشفيات وآبار المياه ومحطات التحلية، يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية الني يواصل الاحتلال ارتكابها بحق شعبنا وبخاصة الأطفال.

وأشارت إلى الصمت الدولي وضعف التحركات الدولية تجاه هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والتي يستغلها الاحتلال لاستهداف حياة أبناء شعبنا وتعميق الأزمة الإنسانية.

وطالبت الشبكة كافة الجهات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بالعمل الجاد من أجل الضغط لوقف العدوان وإدخال المساعدات بأشكالها المختلفة لكافة مناطق قطاع غزة.