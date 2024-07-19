أنصار الله لـ(الرسالة): نجهّز لإعلان المرحلة الخامسة التي ستؤلم العدو وتلحق به هزائم أكبر

قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عبد الله النعيمي، إن الهجوم بالمسيرة على تل أبيب "بروفا" مصغرة لما يمكن أن يحدث اذا استمر الاحتلال في إطالة أمد الحرب.

وأضاف النعيمي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت":" على الاحتلال أن يتوقع أكثر مما جرى اليوم، فنحن الآن في عملية اعداد وتجهيز لإعلان المرحلة الخامسة التي ستؤلم العدو الإسرائيلي بشكل أكبر، وستلحق به هزائم كثيرة وعديدة".

وأكد أن الحركة حذرت ولا تزال الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمه واستباحة المدنيين، وأن هذا سيواجه بفرض معادلات ترد الصاع صاعين في وجهه.

وشددّ على أن عمليات الشعب اليمني ستتصاعد؛ طالما العدو الإسرائيلي مستمر في عدوانه على القطاع، "عملية تل أبيب أثبتت عدم جدوى وفشل الدفاعات الجوية والقبة الحديدية؛ التي حاولت إسرائيل أن تضفي عليها هالة كبيرة، وأن توهم العالم بأنه لا أحد يستطيع اختراقها".

وتابع: "العملية أثبتت أن إسرائيل فاشلة ودفاعات الجوية فاشلة، وأن التقنية اليمنية ناجحة واستطاعت اختراق الأجواء والدفاعات بما فيها الامريكية الموجودة في قواعد أكثر من بلد عربي، حاولت أن تعترض المسيرة، واطلقت عليها صواريخ عدة من الدفاعات الامريكية ولم تنجح".

وأوضح أن العملية اثبتت فعالية كبيرة في القدرات العسكرية اليمنية، "وعلى الاحتلال أن يتوقع أكثر من ذلك".