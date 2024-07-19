حملة شعبية خليجية لنصرة وإغاثة غزة

أطلق نشطاء وفاعلوا خير وعوائل شهداء من الجزيرة العربية، حملة لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وقال القيادي في لقاء المعارضة بالجزيرة العربية، عباس الصادق، إن هذه الحملة تأتي نيابة عن كل الأحرار في الجزيرة العربية، تأكيدا على وقوفهم لجانب القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي تأكيدا على وقوف شعوب الخليج العربي والإسلامي بجوار القضية الفلسطينية والمقاومة المشروعة، ورفضا لكل محاولات التطبيع، وردا على كل المحاولات التي تحاول كي الوعي لدى الشعوب.

وذكر أنّ هذه الحملة تأكيدا على وقوفنا بجانب الشعب الفلسطيني بغزة، ومقاومته التي تعبر عن شعوبنا بأسرها.

وأوضح أنّ هذه الحملة ردا على مواقف بعض الحكومات الخليجية التي انصهر بعض حكامها في التطبيع الكامل مع الاحتلال؛ ولقطع الطريق عليها ، والتأكيد بأن الاحتلال عدو ولن يتصالح معه.