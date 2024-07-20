بلدية غزة: نقص الآليات وقطع الغيار يزيد عجزنا بالاستجابة لخدمات الطوارئ

أكدت بلدية غزة أن نقص عدد الآليات لاسيما الآليات الثقيلة وعدم توفر قطع الغيار والزيوت اللازمة لصيانة الآليات القليلة المتبقية لدى البلدية وكذلك الوقود، يزيد من عجز البلدية في الاستجابة لعمليات الطوارئ وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضافت في بيان لها السبت، أن الاحتلال (الإسرائيلي) دمر خلال العدوان الحالي وحرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 10 شهور نحو 126 آلية بما يعادل 80 % من آليات البلدية من مختلف الأحجام لاسيما آليات جمع النفايات ومعالجة الصرف الصحي وخدمات المياه والجرافات الثقيلة، إضافة لتدمير عشرات المولدات الكهربائية، مما تسبب بعجز شبه تام في الآليات وقدرة البلدية على جمع النفايات وفتح الطرق وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضحت البلدية أن ما تبقى لدى البلدية من الآليات لا تكفي لعمل البلدية وجهود الطوارئ وهي آليات قديمة وتحتاج لصيانة بشكل دوري وأن عدم توفر قطع الغيار والزيوت اللازمة لصيانتها يهدد بتوقفها وبالتالي حدوث شلل كامل في عمليات الطوارئ، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الكارثية التي تعيشها المدينة.

وبينت أن هناك احتياجات ملحة وعاجلة بحاجة لتوفيرها من خارج قطاع غزة منها؛ بطاريات بأحجام مختلفة، وزيوت محرك هيدروليك وزيوت مختلفة الاستخدام لصيانة الآليات، وإطارات سيارات (الكاوشوك) مختلف الأحجام، وفلاتر سولار وهواء وزيوت.

وطالبت البلدية كافة المنظمات الدولية والجهات المعنية لضرورة التدخل العاجل وتوفير الآليات وقطع الغيار وتمكين البلدية من الاستجابة لجهود الطوارئ والتقليل من الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة.