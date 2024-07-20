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يرفع العدد لـ161 صحفياً

استشهاد الصحفي محمد جاسر وأسرته شمال غزة

الرسالة نت

استشهد اليوم السبت، الزميل الصحفي محمد جاسر وزوجته وأطفاله ووالدته المقعدة جراء قصف (إسرائيلي) لمنزله في جباليا شمال قطاع غزة.

ونعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الزميل جاسر الذي انضم لقافلة شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية الذين بلغ عددهم 161 صحفيا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجدد المنتدى في بيان له دعوته لحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، ويدعو لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد على استمرار الرسالة والتغطية الإعلامية مهما بلغت التضحيات وعظمت التحديات، وأن الاستهداف الإسرائيلي الشامل للصحفيين الفلسطينيين لن يوهن عزيمتهم ولن يفت في عضدهم أو يحرف بوصلتهم عن فلسطين.

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