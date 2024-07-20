الداخلية تحذر المواطنين من التعاطي مع خداع الاحتلال بإخلاء منازلهم بغزة والشمال

حذرت وزارة الداخلية في غزة، المواطنين من أكاذيب الاحتلال وخداعه الذي يمارس أبشع صور التعذيب والتنكيل بحق النازحين بعيداً عن عدسات الكاميرات، وإعدام العشرات منهم وترك المصابين ينزفون حتى الموت.

وأوضحت الداخلية في بيان لها السبت، أن الاحتلال كثف خلال الأيام الأخيرة، من وسائل الضغط النفسي على المواطنين ببث مئات آلاف الرسائل الصوتية عبر الهواتف، يطالبهم فيها بإخلاء منازلهم في محافظتي غزة وشمال غزة والتوجه إلى محافظات جنوب القطاع؛ ويحاول الاحتلال خداع المواطنين عبر بث صور ومشاهد لنازحين يمرون عبر الحواجز، والإيهام بعدم وجود تفتيش عبرها.

وحيت "صمود المواطنين وثباتهم؛ ونهيب بهم إلى عدم التجاوب مع هذه الرسائل، والثبات في منازلهم ومناطقهم؛ ونؤكد أنه لا مناطق آمنة في محافظات قطاع غزة كافة؛ وإن الاحتلال يمارس القتل بحق المواطنين حتى في خيام النازحين في المناطق التي يدعي أنها آمنة".

وأكدت الداخلية، أن استمرار الاحتلال في استخدام وسائل الضغط والإرهاب النفسي لتهجير المواطنين عن منازلهم، يعبر عن فشله وعجزه في تنفيذ هذا المخطط؛ فمن رفض إخلاء منزله تحت القصف والدمار لن يستجيب لهذه الرسائل الخبيثة.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة التهجير التي يمارسها منذ بداية الحرب، مستخدماً التجويع في محافظتي غزة وشمال غزة كسياسة ممهنجة من أجل إجبار المواطنين على مغادرة المحافظتين المذكورتين.