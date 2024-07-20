الحرب في غزة كابوس نفسي مروّع للأطفال

يكافح مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة لا سيما الأطفال للحفاظ على صحتهم العقلية، في ظل قلة الموارد وعدم وجود أماكن آمنة للتعافي بعد عشرة أشهر من حرب الإبادة الإسرائيلي.

واستعرض تقرير لوكالة أسوشيتد برس الدولية للأنباء، أن الحرب في غزة باتت كابوسا نفسيا للأطفال الذين يعانون من ويلات أعراض جسيمة تشمل التبول اللاإرادي والكوابيس والارتعاش.

وقد أنجبت نبيلة حمادة توأمين في غزة في وقت مبكر من الحرب، في مستشفى مليئ بالجثث المتحللة والنازحين.

وعندما هددت القوات الإسرائيلية المستشفى، هربت هي وزوجها مع طفل واحد فقط، حيث قال الطاقم الطبي إن الطفل الآخر كان ضعيفًا للغاية ولا يستطيع المغادرة. وبعد فترة وجيزة، داهمت القوات الإسرائيلية المستشفى، وهو الأكبر في غزة، ولم تر الطفل مرة أخرى.

تركت صدمة فقدان أحد التوأمين حمادة البالغة من العمر (40 عامًا) خائفة للغاية من فقدان الآخر لدرجة أنها أصبحت متجمدة وغير مجهزة للتعامل مع العبء اليومي للبقاء على قيد الحياة.

وقالت: "أنا غير قادرة على رعاية أطفالي الآخرين الأكبر سنا أو منحهم الحب الذي يحتاجون إليه".

صدمة بلا هوادة

تمثل قصة هذه الام واحدة من مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية بعد أشهر طويلة من الحرب حيث كانت الصدمة لا هوادة فيها.

لقد تحملوا قتل أفراد من العائلة والأصدقاء في القصف الإسرائيلي وأصيبوا بجروح أو تشوهات وتجمعوا في المنازل أو الخيام بينما اشتد القتال وفروا مرارًا وتكرارًا ، دون مكان آمن للتعافي.

وقال خبراء لوكالة أسوشيتد برس إن القلق والخوف والاكتئاب والحرمان من النوم والغضب والعدوانية من الأمور السائدة. والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، خاصة وأن العديد من الآباء لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم.

وهناك القليل من الموارد لمساعدة الفلسطينيين على التعامل مع ما يمرون به.





ويقول أخصائيو الصحة العقلية إن الاضطرابات والعدد الهائل من الأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية يحدون من قدرتهم على تقديم الدعم الحقيقي. لذا فهم يعرضون شكلاً من أشكال "الإسعافات الأولية النفسية" للتخفيف من أسوأ الأعراض.

قالت أولريكه جوليا ويندت، منسقة حماية الأطفال في حالات الطوارئ لدى لجنة الإنقاذ الدولية والتي تزور غزة دوريا أثناء الحرب: "هناك حوالي 1.2 مليون طفل يحتاجون إلى الدعم النفسي والاجتماعي. وهذا يعني في الأساس جميع أطفال غزة تقريبًا".

وأضافت أن البرمجة البسيطة، مثل وقت اللعب ودروس الفن، يمكن أن تحدث فرقًا: "الهدف هو أن نظهر لهم أن ما يحدث ليس سيئًا فحسب".

وإن النزوح المتكرر يزيد من حدة الصدمة: إذ تشير التقديرات إلى أن 1.9 مليون شخص من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قد نزحوا عن ديارهم. ويعيش أغلبهم في مخيمات خيام بائسة ويكافحون من أجل الحصول على الغذاء والماء.

وقال جهاد الهمص الذي كان يحتمي بالقرب من مدينة خانيونس الجنوبية إنه فقد عينه اليمنى وأصابع يده اليمنى عندما التقط ما اعتقد أنه علبة طعام. كانت عبارة عن ذخيرة غير منفجرة انفجرت. وكاد أطفاله يصابون.

ومنذ ذلك الحين، أصبح يعاني من الأرق وفقدان التوازن. ويقول: "أبكي في كل مرة أنظر فيها إلى نفسي وأرى ما أصبحت عليه".

وتواصل مع إحدى المبادرات القليلة للصحة العقلية في غزة، التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال فؤاد حماد، مشرف الصحة النفسية في الأونروا، إنهم عادة ما يقابلون ما بين 10 إلى 15 بالغًا يوميًا في الملاجئ في خان يونس يعانون من اضطرابات في الأكل والنوم، وغضب شديد وقضايا أخرى.

لقد رأى محمود ريحان عائلته تتحطم، فقد قتلت غارة إسرائيلية ابنه الصغير وابنته، وبُترت ساق زوجته، وهو الآن يعزل نفسه داخل خيمته وينام معظم اليوم، ولا يتحدث إلى أحد تقريبًا.

وقال إنه لا يعرف كيف يعبر عما يحدث له. إنه يرتجف ويتصبب عرقًا. "لقد بكيت ولم أشعر بشيء سوى الثقل في قلبي".

فقد أحد أقاربي، عبد الرحمن ريحان، والده وشقيقين وأربعة من أبناء عمومته في إحدى الغارات الجوية. والآن عندما يسمع قصفًا، يرتجف ويشعر بالدوار، ويتسارع نبض قلبه. يقول الشاب البالغ من العمر 20 عامًا: "أشعر وكأنني في كابوس، أنتظر أن يوقظني الله".





تأثير طويل الأمد

قالت ويندت إن التأثير النفسي للحرب على الأطفال قد يكون له تأثير طويل الأمد على نموهم.

وأضافت أن الأطفال في غزة يعانون من الكوابيس ويتبولون في فراشهم بسبب التوتر والضوضاء والازدحام والتغيير المستمر.

قالت المواطنة نشوى نبيل من دير البلح إن أطفالها الثلاثة فقدوا كل إحساس بالأمان، أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاماً وأصغرهم يبلغ من العمر 10 أعوام.

وأضافت "لم يعد بوسعهم التحكم في تبولهم، ويمضغون ملابسهم، ويصرخون، وأصبحوا عدوانيين لفظيًا وجسديًا. عندما يسمع ابني معتز طائرة أو دبابة، يختبئ في الخيمة".

في مدينة دير البلح وسط القطاع، يعمل فريق الدعم النفسي والاجتماعي التابع لجمعية المجد مع عشرات الأطفال، حيث يقومون بتعليمهم كيفية الاستجابة لحقائق الحرب ومنحهم مساحة للعب.

قالت مديرة المشروع جورجيت الخطيب “في حالة وقوع ضربة جوية، يضعون أنفسهم في وضع الجنين ويبحثون عن الأمان بعيدًا عن المباني أو النوافذ. نحن نقدم سيناريوهات مختلفة، ولكن أي شيء في غزة ممكن".

وحتى بالنسبة لأولئك الذين فروا من غزة، فإن الأثر النفسي لا يزال مرتفعا.

لقد نزح محمد خليل وزوجته وأطفاله الثلاثة سبع مرات قبل أن يصلوا إلى مصر. فقد وصلت زوجته وأطفاله في يناير/كانون الثاني، ثم انضم إليهم في مارس/آذار. وكانت ابنتهما البالغة من العمر ثماني سنوات تختبئ في الحمام أثناء القصف وإطلاق النار، قائلة: "سنموت".

لم يتمكن ابنهما البالغ من العمر ست سنوات من النوم إلا بعد أن أخبرته والدته بأن الموت شهيداً هو فرصة للقاء الله وطلب الفواكه والخضروات التي لم تكن موجودة في غزة التي مزقتها المجاعة.

وتذكر خليل الرعب الذي شعروا به عندما فروا سيرًا على الأقدام عبر "ممر آمن" تم تحديده بينما كانت المدافع الإسرائيلية تطلق النار بالقرب منه.

وقال خليل إنه حتى بعد وصولهم إلى مصر، يظل الأطفال انطوائيين وخائفين.

وقد التحقوا بمبادرة جديدة في القاهرة، وهي الخدمات النفسية والأكاديمية للفلسطينيين، والتي تقدم جلسات العلاج بالفن واللعب ودروس الرياضيات واللغة والتربية البدنية.





وقالت مؤسسة الجمعية، عالمة النفس ريما بالش: "لقد رأينا حاجة لهؤلاء الأطفال الذين شهدوا قدرًا من الرعب يفوق ما قد نشهده نحن على الإطلاق".

وفي رحلة ميدانية قامت بها مؤخرا، تذكرت توأمين يبلغان من العمر خمس سنوات من غزة كانا يلعبان وفجأة تجمدا عندما سمعا طائرات هليكوبتر. "هل هذه طائرة حربية إسرائيلية؟"، فأوضحت أنها طائرة مصرية.

"فهل المصريون يحبوننا؟" سألوها. فأجابتهم: "نعم"، لقد غادروا غزة، لكن غزة لم تغادرهم.

وأضافت بالش أن هناك أملا في أن يتمكن الأطفال الذين أصيبوا بصدمات بسبب الحرب من التعافي، لكن الطريق أمامهم طويل.

وتابعت "قد لا يتعافون تمامًا من الصدمة التي تحملوها، لكننا نعمل الآن على التعامل مع الخسارة والحزن، إنها عملية طويلة”.