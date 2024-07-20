زوجة عبد الله البرغوثي لـ (الرسالة نت): حياة زوجي بخطر والاحتلال يعمل لاغتياله

قالت أم أسامة البرغوثي زوجة الأسير القائد عبد الله البرغوثي، إنّ سلطات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرّح على زوجها ومجموعة من الأسرى المتواجدين في غرفته، وعملت على تحطيم أطرافهم، وتحطيم عظام القفص الصدري والعامود الفقري لزوجها.

وأكدت أم أسامة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الاعتداء يهدف بشكل أساسي اغتيال زوجها، أو الحاق الضرر بالحد الأدنى والاعاقة الدائمة بجسده، بعدما تردد وجود اسمه في قائمة الأسرى المدرجين في الصفقة.

وأوضحت أن الاعتداء جاء نتيجة تحريض متواصل ومستمر من الاحتلال ومؤسساته ضد الأسرى، والأسير عبد الله تحديدا، والدعوة الدائمة للتخلص منه.

وشددّت على أن حياة عبد الله في خطر، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية للتدخل ومحاولة الضغط لمعرفة وضعه الصحي.

وذكرت أن ما يتعرض له عبد الله جزء من حرب إبادة يتعرض لها الأسرى، "هناك تجويع وضرب وتنكيل وعزل". وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تمنعها من زيارة زوجها منذ سنوات، كما أنها تمنع المحامين من زيارته.