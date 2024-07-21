القوات اليمنية تستهدف سفينة أمريكية وتقصف أهدافًا بأم الرشراش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي، يوم الأحد، عن تنفيذها عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافاً مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على العدوانِ الأمريكي البريطاني الإسرائيلي على اليمن.

وقالت القوات اليمنية في بيان صحفي، إن "القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعيةً استهدفت أهدافاً مهمة في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطينَ المحتلة، وذلك بعددٍ من الصواريخ الباليستيةِ وحققتْ أهدافَها بنجاح".

وأشارت إلى أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ، نفذوا عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ سفينةَ (Pumba) الأمريكيةَ في البحرِ الأحمرِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والطائراتِ المسيرةِ، وقدْ أدت العملية إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشر.

وأكدت القوات اليمنية حقها الكامل في الدفاعِ عنِ اليمنِ ضد العدوانِ الأمريكي البريطاني، وكذلك ضد العدوان الإسرائيلي، لافتة إلى أن هذا العدوان لن يثني اليمن عن موقفهِ الثابتِ تجاهَ مظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ.

وشدد البيان على أن عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بمنطقةِ العملياتِ البحريةِ المحددةِ سابقاً ضدَّ السفنِ الإسرائيليةِ والأمريكيةِ والبريطانيةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ أوِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ، لن تتوقفَ إلا عندما يتوقفَ العدوانُ ويرفعُ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وختمت القوات اليمنية بيانها قائلة: "الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا قادم لا محالة وسيكون كبيرا وعظيما بإذن الله".