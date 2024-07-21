هآرتس: قرار محكمة العدل الدولية يثير قلقاً في (إسرائيل)

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن هناك قلقًا داخل "إسرائيل" من أن يؤدي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت.

وكانت محكمة العدل الدولية طالبت "إسرائيل" أول أمس الجمعة، بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرًا ديمغرافيًا أو جغرافيًا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.

وأكدت المحكمة أن استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.

من جهته، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أمس السبت، إن "الأمين العام سيحيل على الفور الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات المتعلقة بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوًا"، لافتًا إلى أن الأمر متروك للجمعية العامة لتقرر كيفية المضي قدمًا في الأمر.