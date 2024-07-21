ألبانيز: (إسرائيل) تطبق الفصل العنصري على فلسطين

أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، عن تأكيدها على وجود "دولة فلسطينية قائمة بالفعل"، موضحةً أن السياسات الإسرائيلية تمثل "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين.

وفي منشور نشرته اليوم الأحد على منصة إكس "تويتر" سابقًا، شددت "ألبانيز" أن التصعيد الإسرائيلي يتسم بزيادة "الوحشية والسادية" تجاه الفلسطينيين، ما يساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وأشارت إلى أن القسوة التي تفرضها "إسرائيل" تتسبب في معاناة متزايدة للمدنيين الفلسطينيين.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الوضع في الأراضي الفلسطينية توترات متصاعدة، مما يعكس القلق الدولي من تدهور حقوق الإنسان والظروف المعيشية في المنطقة.

ولليوم الـ 289 على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث ارتقى 38 ألفًا و983 شهيدًا، فيما وصل عدد الجرحى لـ 89 ألفًا و727 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.