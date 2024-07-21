ليبرمان يحذر من فشل استخباراتي يتعلق بالقدرات النووية الإيرانية: علينا منع كارثة أخرى

حذر وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، من فشل استخباراتي فيما يتعلق بقدرات إيران النووية واستعداداتها وفقًا لتغريدة نشرها عبر موقع "إكس".

وفي تغريدته كتب صباح اليوم (الأحد): "أريد أن أحذركم، نحن في فشل استخباراتي. ومن حيث الاستعداد، فإن النظام الأمني ​​عالق تماما في 6 أكتوبر. كما أن هناك إخفاقات خطيرة من الموساد ووحدة 8200 والاستخبارات، وأنوي تقديم كل هذه الصورة لمراقب الدولة في اللقاء الذي سأعقده معه هذا الأسبوع".

وفيما يتعلق بالتهديد النووي الإيراني، أشار إلى أنه ’في نهاية الأسبوع الماضي، قال بلينكن إن إيران على بعد أسبوع أو أسبوعين من نقطة الانهيار لإنتاج المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي’. هذا بالضبط ما قلته في الخامس من يونيو، وقد سمعنا الكثير من الضجيج والأسئلة حول المكان الذي سأحصل عليه فيه. وكان ينبغي لرئيس الوزراء في تلك اللحظة أن يدعو مجلس الوزراء لنقاش عاجل ومناقشة مسارات العمل. لكنه عزل أعضاء الحكومة، كما قال كل من سموتريتش وليفين، لقد أصبحت الحكومة بمثابة ختم مطاطي”.

وعن الحرب المحتملة في الشمال، قال ليبرمان: "في 23 حزيران/يونيو، شاهدت شريط فيديو لنصرالله يقول إنه إذا اندلعت حرب على لبنان، فستكون بلا حدود وقواعد وتحفظات. لقد بذلت قصارى جهدي لشن حرب على لبنان، والآن لدينا فشل استخباراتي ضد إيران وحزب الله في لبنان، أتحدث من أعماق قلبي لمنع فشل آخر وكارثة أخرى".