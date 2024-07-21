أعضاء كنيست يوجهون رسالة لنتنياهو بشأن العقوبات الأمريكية على المستوطنين وهذا مفادها

احتج 55 عضوا في الكنيست الإسرائيلي على تجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعقوبات الأمريكية على الإسرائيليين وفقًا لما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

ويطالب أعضاء الكنيست في الرسالة التي أرسلوها إلى رئيس الوزراء اليوم (الأحد)، أن يضم في رحلته القادمة إلى واشنطن، وفي وفده ممثلين من بين رؤساء السلطات المحلية في المستوطنات.

وطالبوا أعضاء الكنيست أن يتطرق نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس إلى التدخل الأمريكي والقرارات الموجهة تجاه المستوطنين الإسرائيليين.

وكتب أعضاء الكنيست: "نحن، أعضاء الكنيست الموقعون أدناه، نشعر بصدمة عميقة من قرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على مواطنين وكيانات إسرائيلية"، ومن بين الموقعين على القرار يولي إدلشتاين، وموشيه أربيل، ومايكل مالكيالي، ونير بركات، جدعون ساعر، أوفير صوفر، ويتسحاق فاسرلوف.

وبحسبهم فإن "هذه العقوبات تعبر عن انتهاك صارخ للسيادة الإسرائيلية، وللصداقة الطويلة الأمد بين البلدين، ولقيم الديمقراطية التي كانت الولايات المتحدة دائما حاملة رايتها، وبالطبع في العالم أجمع".

كما ذكر أعضاء الكنيست الذين وقعوا على الرسالة المرسلة إلى نتنياهو أنهم يأخذون على محمل الجد المنشورات التي مفادها أن واضعي العقوبات يفكرون في فرضها على شخصيات عامة وهيئات عامة تعمل في النشاط الصهيوني وتعزيز المستوطنات.

وأضافوا وفقًا للصحيفة أن "فرض العقوبات على من يزاولون تعزيز الاستيطان والتمسك ببلادنا سيعبر عن إنكار خطير لهذا الحق الأساسي، وهو حق أساسي". واختتمت المساعدة القانونية المتبادلة تصريحاتها في الرسالة بمناشدة شخصية لرئيس الوزراء "قبل مغادرتك لإلقاء خطاب مهم في الكونجرس، نطلب منك التعبير عن موقفنا في خطابك وتوضيح أن إسرائيل لن تكون قادرة على الامتناع عن ذلك، من قرارات جدية من هذا النوع".





