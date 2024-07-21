اليابان تعلن اتخاذ إجراءات ضد مستوطنين خلال الفترة القادمة

من المتوقع أن تعلن اليابان يوم الثلاثاء المقبل عن عقوبات ضد أربعة مستوطنين إسرائيليين وهم

يانون ليفي، تسفي بار يوسف، موشيه شارفيت وناريا بن بازي وفقًا لما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وفرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عقوبات على منظمة "Order 9"، وهي مجموعة من النشطاء الإسرائيليين تأسست في يناير/كانون الثاني 2024، والتي تمنع بانتظام شاحنات المساعدات الإنسانية التي توصل الغذاء والماء والوقود إلى غزة. وتشمل أعمال المنظمة مظاهرات وهجمات ضد شاحنات الغذاء وتدمير المواد الغذائية.

وبحسب الصحيفة، فإنه، "إلى جانب الحظر على دخول البلاد والعقوبات المالية المختلفة، كجزء من العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول التي تمتلكها هذه المنظمات في اليابان".

كما أعلنت الولايات المتحدة في الماضي عن فرض عقوبات على منظمة "أودر 9"، وفي إطار العقوبات تم تجميد جميع الأصول التي تمتلكها المنظمة في الولايات المتحدة، ومنعت الأمريكيين من الاتصال بها.