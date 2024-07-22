أُصيب جنديان "إسرائيليان"، صباح اليوم، في عملية طعن عند مدخل مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن جنديين "إسرائيليين" أُصيبا في عملية طعن في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة، وتم إطلاق النار على المنفذ.

وأكدت مصادر عبرية استشهاد منفذ عملية الطعن عند مدخل مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن منفذ عملية "نتيف هعسراه" حاول طعن جنود وصرخ “الجيش يقتل الأبرياء في غزة”.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى أن منفذ عملية الطعن في "نتيف هعسراه" يحمل الجنسية الكندية وهو من أصول مسلمة، وصل للأراضي المحتلة يوم أمس كسائح وقام باستئجار مركبة ووصل بها لمكان العملية صباح اليوم.