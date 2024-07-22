قال مدير دائرة الإمداد بجهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمد مغيّر، إنّ الاحتلال الإسرائيلي قلّص المساحة التي يزعم أنها "آمنة وإنسانية" في خانيونس إلى النصف، في أعقاب أوامر الإخلاء الجديدة التي طالت مناطق ومربعات سكنية في المحافظة.

وشمل الإخلاء وفق بيان جيش الاحتلال "بلدة بني سهيلا وأحيائها، وبلدتي عبسان الكبيرة والجديدة وأحيائهما، وبلدة القرارة وأحيائها، وبلدية الفخاري وأحيائها، وخربة خزاعة وأحياء القرين، والمنارة، والسلام، وجورت اللوت، وقيزان النجار، والشيخ ناصر، والمحطة، والسطر والكتيبة".

وأوضح المغيّر في تصريحٍ صحافي أنّه على ضوء الأماكن التي طالب الاحتلال، السكان بإخلائها صباح اليوم الاثنين في خانيونس، يُلّقص المساحة "الآمنة من 45 إلى 25 كم مربع، أي النصف تقريبًا.

ولفت إلى أنّ النزوح الذي أُجبر عليه آلاف المواطنين أوجد كثافة سكانية تفوق الوصف من منطقة مواصي خانيونس والمحافظة الوسطى، وسط نقص حاد دمقومات الحياة الآدمية والخدمات الأساسية.

وأضاف المغيّر أنّ الاحتلال لم يُمهل المواطنين كثيرًا، فبعد دقائق فقط من أوامر الإخلاء، شن الطيران الحربي غارات في تلك المناطق، بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال ما تبقى من منازل الفلسطينيين في المنطقة والبنية التحتية شبه المدمرة؛ ما خلّف عشرات الشهداء والجرحى.

وأوضح أنّ غالبية الإصابات وصلت إلى مستشفى ناصر الطبي بخانيونس بحالات خطيرة وحرجة للغاية؛ لأن الاحتلال استهدفهم بشكل مباشر ومتعمد أثناء رحلة نزوحهم الشاقة.