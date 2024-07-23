صحفيون لدى الاحتلال تلقوا اتصالات باللغة العبرية تطالبهم بالضغط لوقف الحرب على غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن عشرات الصحفيين لدى الاحتلال قد تلقوا مكالمات باللغة العبرية من جماعة أطلقت على نفسها إسم "أنونيموس من أجل العدالة"، وأضافت أن المتصلين طلبوا من الصحفيين الضغط لوقف الحرب.

وقالت الصحيفة أن هنالك شكوك بأن تكون هذه الجماعة إيرانية، من ناحيته قال جهاز "الشاباك" بأن مختصي الجهاز سيجرون تحقيقات بتلك المكالمات، وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن أحد الصحفيين تلقى رسالة بلغة عبرية بلهجة إيرانية، وقد طلبت الجماعة من الصحفي في الرسالة بأن يوصلها لقادته، بأنهم أعطوا وقتاً للقيادة لوقف الحرب على غزة، ولكنهم لا يسمعون.

وبحسب الصحيفة فإن مقدمة أحد البرامج في موقع "واي نت" تلقت اتصالاً يحمل رسالة شبيهة من جماعة "أنونيموس من أجل العدالة"، وعندما سألت المتصل إن كانوا إيرانيين، أجابها بأن ذلك لا يهم، ولكن يجب عليك إيصال هذه الرسالة لقادتك بأن يوقفوا الحرب.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" بأن صحفيين آخرين قيل لهم في الاتصالات بأن الجماعة ستنشر شيئاً عن وزير حرب الاحتلال، وقد تلقى بعض الصحفيين اتصالات لأكثر من مرة، وقد قالت الجماعة لأحد الصحفيين بأن الحكومة الحالية تقوم بالإضرار بأمنكم.