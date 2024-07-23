هاكرز يخترقون أنظمة وزارة جيش الاحتلال

أعلنت مجموعة الهاكرز “أنونيموس من أجل العدالة”، اليوم الثلاثاء، اختراقها أنظمة وزارة جيش الاحتلال ، للمرة الثانية خلال بضعة أشهر.

وقالت المجموعة إنها “تمكنت من الحصول على معلومات سرية تتضمن أكثر من 30 غيغابايت من الصور والملفات الحساسة”.

من جانبها قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، إنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها وزارة الجيش، هجوماً مماثلاً، ففي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت نفس المجموعة نفسها عن اختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمكتب الحكومي ووضع يديها على معلومات حساسة.

وذكرت الصحيفة أن المعلومات نشرت حينها في مجموعات مختلفة على تطبيق “تيليجرام”.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلي إلى أن المجموعة ذاتها اخترقت أنظمة وزارة العدل، وتمكنت بحسب التقديرات، من الحصول على الكثير من البيانات الخاصة بموظفي الوزارة والوثائق الرسمية.

وتشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية بين الفينة والأخرى هجمات إلكترونية من قبل متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.