صائد الشاباص ينتقم للأسرى.. ما حكاية المقدسي الذي انتقم من سجانه؟

كشف الإعلام العبري، أن المتهم بقتل سجّان إسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، هو الأسير المحرر إبراهيم منصور من قرية بدّو شمال غربي القدس المحتلة.

ووفق مصادر صحافية فإن الاحتلال يتهم منصور (23 عاما) بطعن السجان يوهاي أفني (40عاما) حتى الموت داخل شقته قبل حرقها، في مستوطنة (نيو جبعون) المقامة على أراضي قرية بيت إجزا شمال غربي القدس، في 7 يوليو/تموز الجاري.

أعلن الاحتلال حينها عن حظر النشر حول العملية النوعية، واعتقل منصور بعد يومين من تنفيذها، كما ومددت المحكمة العسكرية الإسرائيلية اعتقاله حتى يوم الاثنين المقبل.

يذكر أن منصور تعرض للاعتقال الإداري والتعذيب شأنه كشأن بقية الأسرى الفلسطينيين، وتحرر في أبريل/نيسان الماضي. علما أن السجان المطعون والمحروق عمل 17 عاما في مصلحة السجون الإسرائيلية، وتورط في تعذيب عديد من الأسرى في سجن عوفر.

وبعد العملية واجهت شرطة الاحتلال والشاباك صعوبة في تحديد خلفية العملية، وسط دهشة من كيفية دخول أسير محرر إلى مستوطنة محصنة، وتمكنه من تحديد هوية السجان ومكان سكنه، كما كشف الاحتلال أن منصور حاول حينها اقتحام بيوت أخرى في المستوطنة.