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وبجوارها العلمين اليمني والفلسطيني

بالفيديو: أنصار الله تبث مشاهد نوعية لمسيّرة "يافا" ولحظة إطلاقها على "تل أبيب"

الرسالة نت _ وكالات

نشرت جماعة أنصار الله،اليوم الثلاثاء، مشاهد للمسيرة يافا، والتي قصفت بها تل أبيب، ما أسفر عن مقتل "إسرائيلي" وإصابة آخرين.

وأظهر مقطع الفيديو لحظة إطلاق المُسيرة "يافا" من الأراضي اليمنية وبجوارها العلمين اليمني والفلسطيني.

كما تضمنت المشاهد لقطات للمُسيرة "يافا" في معرض خاص أقيم للطائرة، وقد رسم على رأسها الحربي خارطة فلسطين وعلم فلسطين.

وقالت "أنصار الله"، إن المسيرة "يافا" هي طائرة شبحية لديها القدرة على التخفي عن الرادارات والدفاعات الجوية، بعيدة المدى ومتعددة المهام، وتحمل رأساً حربيًا شديد الانفجار.

 

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https://alresalah.ps/p/295650

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