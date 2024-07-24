العفو الدولية تدعو الولايات المتحدة لفرض حظر أسلحة على (إسرائيل)

حذّرت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأميركية من "التواطؤ في جرائم الحرب"، ودعتها إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، قبل خطاب رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في بيان، الأربعاء، عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة بعنوان: "تحذير من تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب في غزة".

وقال المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة، بول أوبراين في البيان: "حصلت الحكومة الأميركية على أدلة وافرة من خبراء في جميع أنحاء العالم على أن الأسلحة الأميركية الصنع، تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب، وعمليات قتل غير مشروعة".

وحذّر أوبراين من أن "استمرار عمليات نقل الأسلحة سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكب بهذه الأسلحة".

وأضاف: "أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلا عن القانون والسياسة الأميركية".

ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية "قررت أنه من المعقول رؤية أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأميركية لانتهاك القانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "يجب على الرئيس بايدن أن ينهي تواطؤ الولايات المتحدة مع حكومة إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

وتابع: "على بايدن أن يعلق عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية فورا".

ولفت إلى أنه إذا واصل بايدن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، "فقد يؤدي ذلك إلى كارثة أكبر، وموت الأبرياء".

وأوضح أن الحكومة الأميركية وشركاتها "مسؤولة عن تعرض حياة الآلاف من المدنيين في فلسطين للخطر كل يوم".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.