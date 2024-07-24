تظاهرات أمام الكونغرس الأمريكي: لا مزيد من المال لجرائم إسرائيل

احتشد الآلاف منذ صباح اليوم الأربعاء، في شارع "بنسلفانيا" وفي حديقة "جون مارشال" في العاصمة الأمريكية واشنطن، للاحتجاج على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمطالبة باعتقاله.

ودعا المتظاهرون عبر اللافتات التي رفعوها إلى إنهاء المساعدات الأمريكية لإسرائيل، فيما حملت لافتات أخرى صور نتنياهو ممهورة بعبارة "مطلوب"، وبحسب تقرير لصحيفة /واشنطن بوست/ فقد وضع نشطاء طاولات في حديقة "جون مارشال" القريبة من مقر الكابيتول، مع زجاجات مياه وقمصان حمراء وكوفيات فلسطينية ليرتديها المحتجون في أثناء المظاهرات.

وهتف المتظاهرون: "لا فلس آخر، ولا عشرة سنتات أخرى، لا مزيد من المال لجرائم إسرائيل".

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى الشرطة حاولت تفريق المتظاهرين "لكنهم لم يتحركوا وانطلقوا مبتعدين، كما رفع المحتجون صورة كبيرة من الورق المعجن لنتنياهو وهو مقيد اليدين".

وردد المتظاهرون هتافات "فلسطين حرة" وحملوا لافتات تطالب الولايات المتحدة بوقف إرسال الأسلحة إلى "إسرائيل".

ومن المقرر أن يلقي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، كلمة أمام جلسة مشتركة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالكونغرس الأمريكي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية /كان/ عن مصادر في الحزب الديمقراطي الأمريكي، لم تسمها، أن "ربع المشرعين الديمقراطيين (من إجمالي 264 عضوا) على الأقل سيغيبون عن خطاب نتنياهو".

وأضافت: "بعض أعضاء مجلس الشيوخ لن يحضروا بحجة أن لديهم فعاليات انتخابية".