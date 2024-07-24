الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

طبيب يهودي أميركي: القناصة (الإسرائيليون) يستهدفون الأطفال عمدا بقطاع غزة

الرسالة نت - وكالات

قال الطبيب اليهودي الأميركي مارك بيرلموتر، إن القناصة الإسرائيلين يستهدفون الأطفال الفلسطينيين "عمداً" خلال الهجمات الأخيرة على قطاع غزة. 

 

وقال بيرلموتر، الذي قضى 30 عاماً في مناطق الكوارث حول العالم، إن ما شهده في غزة خلال أسبوعه الأول يفوق كل ما رآه من مآسٍ في مسيرته المهنية.

 

وقال بيرلموتر: "كل الكوارث التي رأيتها مجتمعة على مدار 40 رحلة ميدانية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وتفجير برج التجارة العالمي، لا تعادل مستوى المذبحة التي رأيتها ضد المدنيين في أسبوعي الأول فقط في غزة". 

 

وأضاف أن معظم الضحايا الذين شاهدهم كانوا من الأطفال، موضحاً بالقول: "لم أرَ مثل هذا من قبل، رأيت أطفالاً محروقين وممزقين بشكل يفوق كل ما رأيته في حياتي".

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/295679

كلمات مفتاحية

حرب غزة طوفان الاقصى قتل الاطفال استهداف الاطفال

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر