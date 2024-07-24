طبيب يهودي أميركي: القناصة (الإسرائيليون) يستهدفون الأطفال عمدا بقطاع غزة

قال الطبيب اليهودي الأميركي مارك بيرلموتر، إن القناصة الإسرائيلين يستهدفون الأطفال الفلسطينيين "عمداً" خلال الهجمات الأخيرة على قطاع غزة.

وقال بيرلموتر، الذي قضى 30 عاماً في مناطق الكوارث حول العالم، إن ما شهده في غزة خلال أسبوعه الأول يفوق كل ما رآه من مآسٍ في مسيرته المهنية.

وقال بيرلموتر: "كل الكوارث التي رأيتها مجتمعة على مدار 40 رحلة ميدانية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية وتفجير برج التجارة العالمي، لا تعادل مستوى المذبحة التي رأيتها ضد المدنيين في أسبوعي الأول فقط في غزة".

وأضاف أن معظم الضحايا الذين شاهدهم كانوا من الأطفال، موضحاً بالقول: "لم أرَ مثل هذا من قبل، رأيت أطفالاً محروقين وممزقين بشكل يفوق كل ما رأيته في حياتي".