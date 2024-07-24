فرق طبية دولية تصل غزة لتقييم المخاطر المتعلقة باكتشاف فايروس شلل الأطفال

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن وجود احتمال كبير لخطر تفشي الأوبئة في أنحاء قطاع غزة، خاصة فايروس شلل الأطفال، بسبب الوضع الصحي المتدهور ونظام الصرف الصحي.

وأكد رئيس فريق الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة في غزة والضفة، "أياديل ساباربيكوف"، رصد فايروس شلل الأطفال الدائر المشتق من اللقاح من النمط 2 من عينات أخذت من مياه الصرف الصحي في غزة.

مشيراً لوجود خطر كبير لانتشار فايروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في غزة، ليس فقط بسبب اكتشافه، بل بسبب الوضع السيئ للغاية فيما يتعلق بالصرف الصحي وتلوث المياه.

وأشار ساباربيكوف، إلى أن التقييم الذي يأمل أن يكتمل بحلول نهاية هذا الأسبوع، سيتيح لمسؤولي الصحة إصدار توصيات، بما في ذلك الحاجة لحملة تطعيم واسعة، وكذلك نوع اللقاح الذي يجب استخدامه والفئة العمرية من السكان التي ستحتاج إلى التطعيم.

لافتاً إلى أنه من المقرر أن تصل فرق طبية من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إلى غزة الخميس المقبل، لتقييم المخاطر المتعلقة باكتشاف الفايروس.