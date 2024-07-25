محللون: خطاب نتنياهو مراوغ وفارغ المضمون

الرسالة نت- محمد العرابيد

ألقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خطابًا أمام "الكونغرس" الأمريكي مساء الأربعاء، مليء بالتصريحات المخادعة للحقيقة فيما يتعلق بجرائم الجيش الإسرائيلي باستهداف المدنيين في غزة.

وهاجم نتنياهو خلال الخطاب بشدة إيران وحركة حماس، والمدعي العام للجنائية الدولية، قائلًا "إنه اتهم إسرائيل دون دليل بتجويع سكان غزة وهذا هراء". كما ادعى أن "الحرب في غزة بها أقل نسبة من عدد القتلى المدنيين".

إذ أجمع محللون سياسيون أن خطاب نتنياهو أمام "الكونغرس" الأمريكي، هو استعراض إعلامي مارس خلاله التضليل والكذب على النواب الأمريكيين، في محاولة لاستعطاف الإدارة الأمريكية من أجل استمرار دعم (إسرائيل) في حربها على غزة.

** رفض خطاب نتنياهو

وشهد محيط الكونغرس الأميركي تجمعا رافضا لخطاب نتنياهو أمام الكونغرس، في حين أعلن أعضاء من الحزب الديمقراطي مقاطعتهم الخطاب.

كما شارك في هذه الاحتجاجات جماعة ناطوري كارتا لليهود الأورثوذكس، المناهضين للصهيونية، وترفع هذه الاحتجاجات شعارات تطالب بإنهاء الحرب وبوقف تزويد (إسرائيل) بالسلاح.

وقاطع نحو 80 مشرعا من الحزب الديمقراطي خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، واتهموه "بالخديعة".

***استعراض إعلامي

الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين، رأى أن خطاب نتنياهو أمام "الكونغرس" الأمريكي كان متوقعًا وهو استعراضي من أجل تعزيز موقعه الداخلي في دولة الاحتلال التي تعاني من خلافات داخلية حادة.

وقال عز الدين في حديث لـ"الرسالة"، :" رأينا مسرحية قميئة مليئة بنفاق أعضاء الكونغرس لنتنياهو، والتصفيق 53 مرة خلال خطابه الذي لم يتجاوز 55 دقيقة".

وأوضح أن نتنياهو حاول ممارسة الاستعطاف على الإدارة الأمريكية، من أجل الحصول على الدعم الأمريكي ليوسع عدوانه على لبنان واليمن، كما وحرض على إيران محاولًا حشد تحالف عربي امتدادًا لاتفاقات أبراهام.

وأضاف عز الدين،"لكن أشك أن يترجم ذلك إلى أفعال فهذه الأنظمة رغم علاقاتها الوثيقة بأمريكا و(إسرائيل) إلا أنها أجبن من أن تدخل في مغامرة عسكرية من أجل خدمة مصالح نتنياهو، ولا أن تقوم بخطوات تطبيعية علنية".

وختم المحلل السياسي حديثه قائلًا:"باختصار هو استعراض إعلامي خالي المضمون، استعرض فيه نتنياهو غروره وعنجهيته وعنصريته البغيضة".

ووصف عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) عزت الرشق، خطاب نتنياهو في الكونغرس الأميركي بأنه "حفلة أكاذيب واستخفاف بعقول العالم".

** خطاب مراوغ وكاذب

ووصف المختص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي، بالمراوغ والكاذب، قائلًا:" نتنياهو يحاول الهروب من فشلة بالعدوان على غزة، من خلال خطابات فارغة المضمون".

وأوضح شديد في حديث لـ"الرسالة"، أن نتنياهو هدف من خلال شن هجوم على محول المقاومة لضمان الحصول على المساعدات العسكرية المقدمة من واشنطن لإسرائيل.

وأشار إلى أن زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن اعتبارها زيارة رسمية كونه لم يتلق دعوة من البيت الأبيض، بل جاءت من الحزب الجمهوري كنوع من المناكفة مع الحزب الديمقراطي على ضوء الخلافات التي وقعت قبل شهرين بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو حول الحرب على غزة.

ولفت المختص في الشأن الإسرائيلي، إلى أن زيارة نتنياهو تعتبر غير ناجحة لطالما أن ثلث نواب الكونغرس قاطعوا كلمة نتنياهو وعلى رأسهم نائبة الرئيس وهي تعتبر المرشحة الرئاسية القادمة عن الحزب الديمقراطي للرئاسة، بالتزامن مع مظاهرات عارمة خرجت تطالب بحبس نتنياهو ووقف الحرب على قطاع غزة.

فيما وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد خطاب نتنياهو بـ"المشين"، ويقول إنه تحدث ساعة كاملة دون أن يذكر جملة واحدة بشأن صفقة التبادل.

**جلسة عار لدعم مجرم حرب

بدوره، وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، خطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي بـ"جلسة عار" للكونغرس لمجرم الحرب نتنياهو الذي يرتكب جرائم الابادة الجماعية، والتطهير العرقي، والعقوبات الجماعية والتجويع.

وأكد البرغوثي في لقاء مع قناة الجزيرة،: "أن خطاب نتنياهو حافل بالأكاذيب وقد تفوق في أكاذيبه على داعية الاعلام النازي غوبلز".

وأشار:" للأسف الكونغرس شهد خطابا مقززا لنتنياهو في جلسة عار لدعم مجرم حرب قاطعها النواب الشرفاء وغير الخاضعين لأموال اللوبي الإسرائيلي."

وقال البرغوثي: الحضارة التي يدعيها نتنياهو ليست حضارة بل انحطاط قتل ٤٨ ألف فلسطيني في غزة وانحطاط قتل ١٧ ألف طفل وبتر أيدي وأرجل ١٢٠٠ طفل فلسطيني وترحيل مليوني فلسطيني بعد هدم بيوتهم.