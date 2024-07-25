بركة لـ(الرسالة): خطاب نتنياهو في الكونغرس هو مهرجان رقص على دم الشعب الفلسطيني

قال محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل المحتل، إنّ ما يسمى بخطاب نتنياهو في الكونغرس الأمريكي كان عمليا مهرجان للرقص على دم الشعب الفلسطيني، شارك "الابتهاج" فيه قطبا العدوان وحرب الإبادة الإسرائيلية الامريكية وبدا فيه أعضاء الكونغرس كدمى في مسرح عرائس.

وأكدّ بركة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، ان مطالبة نتنياهو بالمزيد من الأسلحة الامريكية هو عمليا بمثابة إعلان سافر عن نية إسرائيل في استمرار العدوان والابادة ضد شعبنا الفلسطيني، وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار، وبالتالي فرض السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة عسكريا وباختراع جهات عميلة "لإدارة قطاع غزة", الامر الذي لا يمكن ان يسمح فيه الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "خطاب مجرم الحرب نتنياهو محشو بالأكاذيب والتزوير، محاولا ان يتجنب عدد الضحايا الفلسطينيين وبالأخص بين الأطفال والنساء، ويحاول التعمية على جرائم الهدم والخراب والتجويع، والتهجير، والتعذيب، والاعتقال".

وأوضح أن تأكيد نتنياهو على أن حروب إسرائيل تُجنّب الجنود الامريكان الحرب والموت في المنطقة. انما هو بمثابة اعلان صريح ومدوّي بان نتنياهو يجعل من شعبه وقودا للدور الاستعماري الذي تقوم به إسرائيل في خدمة الامبريالية

وتابع بركة: "الهجوم المنفلت والمساحة الواسعة التي خصصها نتنياهو للهجوم على حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة في أمريكا والعالم ضد حرب الإبادة، انما يدل على هلع مؤسسات التضليل الإسرائيلية والأمريكية، التي فشلت فشلا ذريعا في التضليل والتزوير واغتيال حقيقة الجرائم الرهيبة ضد الشعب الفلسطيني".