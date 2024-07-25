الجاليات الفلسطينية بواشنطن: خطاب نتنياهو إساءة للشعب الأمريكي واحتقار له

وصف رهيف لافي عوض الله عضو لجان المقاطعة وعضو تحالف الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية، خطاب رئيس وزراء الكيان بينامين نتنياهو بأنه مثلّ إساءة للشعب الأمريكي واحتقار واضح له.

ونقل لافي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، عن أصدقاء له في الحزب الديمقراطي، بأن خطاب نتنياهو لم يوقف حدة الاحتقان داخل الحزب، لما أحدثه من انقسام تاريخي وغير مسبوق، دفع بالاطاحة بمرشحه الرئيسي جو بايدن، عن سدة الترشح.

وأوضح لافي أن هجوم نتتنياهو على المتظاهرين، مثّل حالة احتقار لهم، ودفع بعدد كبير منهم لتصعيد حالة الاحتجاج ورفع يافطات تدعو لمحاسبته ووقف الدعم كاملا عن حكومته.

وأكدّ لافي أن هذا الخطاب لم يقنع الامريكان عن حقيقة ما يرتكب في غزة من فظائع، مضيفا: "نتنياهو يعتقد أنه يعيش في زمن الأبيض والأسود، وكأن المتلقي الأمريكي لا يوجد لديه وسائل اتصال مفتوحة وجديدة، يرى فيها الصورة كاملة دون أن يتحكم بها أحد".

ووصف خطاب نتنياهو بـ"خطاب الأزمة"، "جاء محملا بالأكاذيب ويحاول فقط اقناع الرأي العام بأكاذيبه، وهذا يعكس حالة الأزمة التي خلقها مع المجتمع الأمريكي".

وأكدّ أن إصرار نتنياهو على استمرار حرب الإبادة، تجعل من واشنطن شريكا دائما ومستمرا في هذه الحرب.