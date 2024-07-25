الجاليات الفلسطينية بأوروبا: خطاب نتنياهو تحريضي وانهزامي

خاص- الرسالة نت

وصفت الجاليات الفلسطينية في أوروبا، خطاب رئيس وزراء الكيان، بينامين نتنياهو بالتحريضي والانهزامي.

وقال رئيس تجمع الجاليات جورج رشماوي لـ"الرسالة نت"، إنّ هذا الخطاب يمثل وصمة عار تاريخية، تجاه الموقف الأمريكي الرسمي، الذي سمحّ لنتنياهو بإهانة الناخبين الأمريكيين بعدما هاجمهم ووصفهم بالمدعومين ماليا من ايران.

وأوضح رشماوي أنّ الخطاب يعبر عن حالة العجز في حسم المعركة، "بعد 9 أشهر من القتل والدمار والمذابح؛ لا يزال يعدهم بحسم المعركة؟!"

وأكدّ أن هذا الخطاب يعبر عن الوجه الاستعماري الأمريكي، "يذكرنا بالمشروع الاستعماري الاستيطاني القديم الجديد في المنطقة العربية، وهؤلاء يجدون في نتنياهو قاعدة عسكرية متقدمة لتحقيق آمالهم وطموحاتهم".

وذكر أن ما حدث في الكونغرس تأكيد على أنه لم يمكن الرهان على الموقف الأمريكي، ودليل على أن أمريكا جعلت نفسها طرفا شريكا ورئيسيا في حرب الدمار والإبادة التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني.