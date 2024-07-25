مقتل ضابط استخبارات (إسرائيلي) متأثرا بجروحه في عملية دهس الأسبوع الماضي

أعلن جيش الاحتلال اليوم الخميس، مقتل ضابط استخبارات متأثرا بجراح أصيب بها جراء عملية دهس الأسبوع الماضي قرب مدينة الرملة وسط فلسطين المحتلة عام 48.

وقال جيش الاحتلال: إن النقيب أرييل توباز (24 عاما)، ضابط مخابرات، توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته بجراح خطيرة في هجوم دهس وقع بتاريخ 14 تموز الماضي على مفترق "نير تسفي" بالقرب من قاعدة زرفين المحاذية لمدينة الرملة وسط البلاد.

ووفق مصادر عبرية، نفذ مواطن فلسطيني من سكان القدس المحتلة، وبحمل هوية زرقاء (إسرائيلية) ويدعى محمد شهاب من بلدة "كفر عقب" شمال القدس المحتلة، هجوما مزدوجا على مرحلتين بسيارة عند مفترق نير عام بالقرب من قاعدة زرفين، حيث قام بدهس عدد من الجنود في محطة الحافلات، ثم واصل السير بضع مئات من الأمتار ثم استدار للخلف ودهس المزيد من الجنود في محطة الحافلات للمرة الثانية.

وفي الحادث، أصيب أربعة جنود من جيش الاحتلال، من بينهم ضابط وجندي أصيبا بجروح خطيرة، وجندي آخر أصيب بجروح متوسطة، وطالب في دورة الضباط أصيب بجروح طفيفة.