ترامب قبل لقائه نتنياهو: يجب إنهاء الحرب بسرعة وإعادة الرهائن

دعا المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة بسرعة وإعادة الرهائن.

وقال ترامب خلال مقابل لشبكة "فوكس نيوز"، قبل يوم من لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه "يجب أن تنتهي الحرب بسرعة لأنهم (الإسرائيليون) يتعرضون للتدمير بهذه الدعاية، وأنت تعلم أن إسرائيل ليست جيدة جدًا في العلاقات العامة".

وانتقد ترامب المشاركين في الاحتجاجات ضد الحرب في الولايات المتحدة، ودعا إلى فرض عقوبة السجن لمدة عام بادعاء تدنيس العلم الأميركي، معتبرا أن دولًا مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية تسخر من الولايات المتحدة بسبب حملتها الضعيفة على مثل هذا النشاط.

ويرفض نتنياهو حتى الآن وقف الحرب على غزة، فيما قال مسؤولون في حزبه إن نتنياهو قد يتخذ قرارا بالموافقة على التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار الشهر المقبل، وأن يستمر تنفيذها حتى دخول ترامب إلى البيت الأبيض في حال فاز ترامب في الانتخابات.

وقال وزير من حزب الليكود إنه "عندما تبدأ ولاية ترامب سيكون مريحا أكثر بكثير بدء المهمة في الشمال ومقابل إيران" في إشارة إلى تصعيد للحرب.