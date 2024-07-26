استشهاد القيادي في حماس مصطفى أبو عرة داخل سجون الاحتلال

أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، استشهاد المعتقل الإداري القيادي في حركة حماس الشيخ مصطفى محمد أبو عرة (63 عامًا) من بلدة عقابا في طوباس بسجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن الشيخ أبو عرة استشهد بعد نقله من سجن (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا)، جراء تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، مبينة أن القائد الأسير مصطفى أبو عرّة التحق بأكثر من 55 أسيراً شهيداً قتلهم الاحتلال داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

وأوضحت الوزارة، أن الاحتلال اغتال الأسير أبو عرة داخل السجون تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمّد، مشيرة إلى أن أكثر من 38 أسيراً من أسرى قطاع غزة استشهدوا تحت التعذيب وظروف الاعتقال اللاإنسانية والاعتداء الممنهج على الأسرى.

وحمّلت الاحتلال الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل الشيخ أبو عره، والمسؤولية عن مصير كافة الأسرى والمعتقلين.

وأشارت الوزارة، إلى أن الأسير القيادي في حركة حماس وأحد مؤسسيها، تعرض للاعتقال مرات عديدة منذ عام 1990، وهو أحد مبعدي مرج الزهور، وأعاد اعتقاله في تاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.