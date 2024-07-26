حماس: الاحتلال اغتال القيادي مصطفى أبو عرة داخل سجونه

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال القيادي في الحركة الشيخ مصطفى محمد أبو عرة (63 عامًا) من بلدة عقابا بطوباس داخل سجونه.

وأوضحت الحركة في بيان، أن الاحتلال اغتال القيادي أبو عرة عبر الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له في السجون، مؤكدة أن عملية الاغتيال جبانة وتضاف لسجل الاحتلال الإجرامي بحق أسرانا.

وشددت، أن" هذه الجريمة النكراء تندرج في إطار حرب الإبادة المستمرة، وفي إطار عمليات القتل الممنهجة التي ينفذها الاحتلال بقرار سياسي، وبتحريض علني من وزراء الحكومة النازية، والتي تنادي بقتل الأسرى والتخلص منهم".

وتابعت "إذ نعزي عائلة الشهيد، لنعدُ الأسرى بالحرية القريبة والخلاص من سجون الظلم، والإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها على مدار الساعة، والتي تضاعفت وتصاعدت في ظل قرارات الحكومية الصهيونية الحالية".

وأضافت الحركة "أن القيادي الشيخ أبو عرة، والذي يحمل سجلاً وطنياً ودعوياً واجتماعياً حافلاً على مدار سنين عمره التي قضاها جهداً وجهاداً وتضحيةً وعطاء؛ وتعرض فيها للملاحقة والإبعاد إلى مرج الزهور والاعتقال من قبل الاحتلال لمرات عديدة بلغت أكثر من 12 عاماً؛ وها هو اليوم يرتقي بعد عملية قتل بطيء نُفّذت بحقّه منذ لحظة اعتقاله وحرمانه من العلاج."

ودعت "كل المجاهدين، والذين رباهم الشيخ الشهيد، لتصويب الرصاص والعبوات المتفجرة نحو الاحتلال جنودا ومستوطنين انتقاما لدماء الشهيد وشهداء شعبنا الأبرار".