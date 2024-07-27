عمليات إطلاق نار في بيت فوريك والجلمة ومواجهات في الضفة

شهدت عدة مناطق في الضفة والقدس المحتلتين الليلة الماضية وفجر اليوم السبت مواجهات مع قوات الاحتلال وعمليات إطلاق نار.

ففي طولكرم استهدف مقاومون آليات الاحتلال بعبوات محلية الصنع خلال اقتحام ضاحية ذنابة شرق المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي، واتجهت نحو ضاحية ذنابة، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا محيط المقبرة وحارة السور.

كما أطلق مقاومون وابلا من الرصاص صوب حاجزي الجلمة العسكري شمال المدينة، وبيت فوريك شرق نابلس.

وعقب العملية انتشرت قوات الاحتلال في محيط حاجز بيت فوريك وبلدة سالم والمنطقة الشرقية من نابلس.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط قريتي زبدة وفحمة وبلدتي عرابة وكفر راعي جنوب جنين ونصبت حواجز متنقلة.

في القدس المحتلة، اندلعت مواجهات الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

أما في العيسوية فأصيب شاب بجروح خطيرة، فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال قبل اعتقاله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا شابا في الثلاثينيات من عمره بعد إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة أثناء قيادته لمركبته في البلدة.

وأصيب 6 فلسطينيين، الليلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في العيسوية، من بينهم طفل (12 عاما) ومسنة (76 عاما) في العيسوية، ونقلوا إلى مستشفيات القدس.

و اقتحمت قوات الاحتلال الليلة، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة سنجل شمال رام الله، وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال اعتقل الشاب مؤمن شبانة (19 عاما) بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.