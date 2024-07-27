ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، مجزرةً مروعة جرّاء استهداف طيران الاحتلال نقطة طبية ومصلى داخل مدرسة مكتظة بالنازحين غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في حصيلة أولية لاستهداف الاحتلال لمستشفى ميداني بدير البلح نتج عنه 30 شهيد وأكثر من 100 إصابة بينها حالات خطيرة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في تصريح له، إن جيش الاحتلال (الإسرائيلي) ارتكب مجزرة جديدة من خلال قصفه لمستشفى ميداني مُقام داخل مدرسة خديجة في دير البلح بالمحافظة الوسطى، حيث قصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات.

وأوضح المكتب الحكومي، أن هذه المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال (الإسرائيلي) تأتي في ظل إسقاطه للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.

وأدان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجزرة المروّعة ضد مستشفى ميداني يقدم الخدمة الطبية لعشرات المرضى والجرحى وكلهم من المدنيين.

وحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.