القسام: استهدفنا ناقلة جند حولها جنود بحي (تل الهوى) وأوقعناهم بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت ناقلة جند حولها جنود، في حي "تل الهوى" (جنوب غرب مدينة غزة)، كما استهدفت غرف عمليات قيادة جيش الاحتلال في محور (نتساريم) "مفرق الشهداء".

وقالت "القسام" في تصريح صحفي، تلقته "الرسالة نت"، اليوم السبت: "استهدفنا ناقلة جند صهيونية حولها جنود للاحتلال بقذيفة الياسين 105 وأوقعناهم بين قتيل وجريح بحي تل الهوى".

وأضافت: "قصفنا قوات العدو المتوغلة شمال (جحر الديك) وسط القطاع بقذائف هاون، واستهدفنا غرف قيادة للعدو في محور "نتساريم" بصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم".

ووفقا لأرقام الجيش الإسرائيلي المعلنة، فإن 688 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 328 بالمعارك البرية في غزة، كما تشير معطيات الجيش إلى أن 2147 جنديا أصيبوا في المعارك البرية بالقطاع.

ولليوم 295 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و175 شهبدا، وإصابة 90 ألفا و403 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.