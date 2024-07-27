نتنياهو تلقى رسالة واضحة في واشنطن بشأن ضرورة إنهاء الحرب على غزة

دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساحة السياسية الأميركية المتقلبة هذا الأسبوع، على أمل تلميع صورته بخطاب ناري أمام الكونغرس وحشد الدعم من كل من الرئيس الأميركي جو بايدن و دونالد ترامب لحرب إسرائيل على غزة بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الجمعة.

"وقد أثار دفاعه عن سلوك إسرائيل في الحرب في قاعة مجلس النواب المزدحمة تصفيقا حارا، مما خفف من المخاوف بين العديد من الناس في إسرائيل من أن الزعيم القديم قد يجذب النوع الخطأ من الاهتمام وسط الانقسامات بين الأميركيين بشأن دعم واشنطن للعمليات العسكرية الإسرائيلية القاتلة في غزة" وفق الصحيفة.

لكن نتنياهو تلقى أيضًا رسالة واضحة من الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين: أنهوا القتال.

قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية المتوقعة للحزب الديمقراطي، يوم الخميس بعد اجتماعها مع نتنياهو: "دعونا ننجز الصفقة حتى نتمكن من التوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب".

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي رحلته التي استمرت أسبوعًا إلى الولايات المتحدة بزيارة يوم الجمعة مع ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري. وقبل يوم واحد من الاجتماع، وفي مقابلة مع فوكس نيوز، حث الرئيس السابق نتنياهو على إنهاء الحرب. وقال ترامب: "أريده أن ينهيها وينجزها بسرعة".

وقد كان اجتماع يوم الجمعة هو الأول بين الرجلين منذ هزيمة الرئيس السابق منصبه في انتخابات عام 2024 أمام بايدن. وفي حين كان الرجلان قريبين خلال فترة ترامب كرئيس، شعر الزعيم الأميركي بالانزعاج من احتضان نتنياهو السريع لبايدن بعد انتخابات 2020. ومع عودة ترامب إلى المنافسة، من المتوقع أن يحاول نتنياهو إصلاح العلاقة. في خطابه أمام الكونغرس، استغرق رئيس الوزراء وقتًا لشكر ترامب على دعمه لإسرائيل خلال رئاسته.

وفي حين أظهرت زيارة نتنياهو الدعم القوي الذي لا تزال إسرائيل تتمتع به في واشنطن، إلا أنها سلطت الضوء أيضًا على نفاد صبر جانبي الممر السياسي الأميركي بشأن حربها على غزة.

ويواجه نتنياهو الآن معضلة ما إذا كان سيسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع حماس، على الرغم من أن توقف القتال قد يؤدي إلى انهيار ائتلافه الحكومي الهش.

"نحن نتحرك نحو وقف إطلاق نار حقيقي، لكنه سيخسر شركاءه في الائتلاف وهو يعلم أن هذا يعني الانتخابات"، بحسب ما قاله ميتشل باراك، المستشار السابق لرئيس الوزراء.

ولعدة أشهر الآن، واجه نتنياهو اتهامات ــ نفاها بشدة ــ بأنه يؤجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإرضاء شركائه اليمينيين في الائتلاف وإطالة أمد ولايته في منصبه. وهدد أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو بالانسحاب إذا توصل إلى اتفاق لوقف القتال.

"ومع ذلك، أظهرت حماس مؤخرا مرونة أكبر في المفاوضات، ويقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن الوقت مناسب للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة إلى ديارهم" وفق الصحيفة التي نسبت للمفاوضين العرب قولهم، أن مفاوضات وقف إطلاق النار تعثرت مؤخرا بسبب مطالب جديدة من نتنياهو.

وتشمل القضايا التي لم يتم البت فيها بعد عدد الرهائن الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم، والسيطرة على الحدود بين غزة ومصر، وما إذا كانت إسرائيل ستتمتع بحق النقض بشأن السجناء الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق، وما إذا كانت إسرائيل ستتمكن من استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار الأولي.

وتدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها حققت أهدافها إلى حد كبير في غزة وتريد تحويل انتباهها إلى الحدود الشمالية للبلاد، حيث تتبادل إطلاق النار بشكل يومي مع مقاتلي حزب الله اللبناني . وبدأت قوات حزب الله اللبنانية في إطلاق النار على إسرائيل بعد الغزو الإسرائيلي لغزة وقالت إنها ستواصل القتال حتى تنتهي الحرب في غزة. "كما أن أن وقف إطلاق النار مع حماس من شأنه أن يسمح للقوات الإسرائيلية بالراحة وإعادة الانتشار، ومن شأنه أن يخلق فرصة للمفاوضات لحل القضية على الحدود اللبنانية".

ويتطلع الإسرائيليون الذين يريدون وقف إطلاق النار إلى الأسبوع المقبل، عندما يدخل البرلمان الإسرائيلي في عطلة صيفية حتى 27 تشرين الأول، مما يمنح نتنياهو فرصة للمضي قدمًا في اتفاق وقف إطلاق النار دون خوف من إسقاط حكومته بحسب الخبراء.