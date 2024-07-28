الاشتراكي لـ(الرسالة): (إسرائيل) تضع الدروز في مواجهة الفلسطينيين وتخوفهم من العرب والمسلمين

خاص- الرسالة نت

قال مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب التقدمي الاشتراكي د. بهاء أبو كروم، إن الاحتلال يعمل على تأجيج الفتنة، ويضع الدروز في مواجهة الفلسطينيين.

وأضاف أبو كروم لـ(الرسالة نت)، أن الاحتلال يعمل لتخويف الدروز من العرب والمسلمين، وهذه ليست المرة الأولى التي يستثمر فيها الأحداث؛ لتأجيج الفتنة.

وأكد أن الجهود متواصلة لمنع التصعيد، مشددا على ضرورة الضغط العالمي؛ لوقف المجازر في غزة ووقف إطلاق النار وانهاء حرب الإبادة.

وأوضح أن الاستثمار (الإسرائيلي) يأتي في محاولة تصوير الكيان على أنه حامي الأقليات بالمنطقة.

وتقدم بالتعازي لعوائل الضحايا، معبرا عن استنكاره لهذه الجريمة.