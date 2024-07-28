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^200 مثال: غزة العزة

نشطاء يطلقون موقعًا الكترونيًا بعنوان (مجازر إسرائيل) لفضح جرائم الاحتلال

الرسالة نت -غزة

أطلق نشطاء عبر الشبكة العنكبوتية موقعا يعرض مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، عبر فيديوهات وصور وتصريحات صحفية، ومواد إعلامية.

ويهدف الموقع الإلكتروني (israel-massacres.com) إلى زيادة الوعي بالحاجة إلى عمل دولي لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإيقاف حرب الإبادة بشكل فوري.

ويعرض الموقع تصريحات القيادة العسكرية والمسؤولين الإسرائيليين التي شكلت الانطلاقة لهذه الإبادة الجماعية التي مارسها جيش الاحتلال بحق الأبرياء في قطاع غزة، وما يمارسه المستعمرون المتطرفون في الضفة الغربية بحماية الجيش من اعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية.

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/295780

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حرب غزة موقع الكتروني الابادة الجماعية

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