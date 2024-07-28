مفوض عام الأونروا: 14% فقط من المناطق في غزة ليست تحت أوامر الإخلاء

قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليبي لازاريني، إن 14% فقط من المناطق في قطاع غزة ليست تحت أوامر الإخلاء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف لازاريني في منشور عبر منصة "إكس"، يوم الأحد، أن "السلطات الإسرائيلية تصدر كل يوم هذه الأوامر لإجبار المواطنين على الفرار، مما يؤدي إلى الفوضى والذعر".



‏وأشار إلى أنه "في كثير من الأحيان، يكون لدى المواطنين بضع ساعات فقط لحزم كل ما في وسعهم والبدء من جديد، غالبًا سيرًا على الأقدام أو على عربة مزدحمة لمن يستطيعون تحمل تكاليفها".



وشدد لازاريني على "تأثر الجميع في غزة بهذه الأوامر، حيث اضطر العديد منهم إلى الفرار بمعدل مرة واحدة في الشهر منذ بدء الحرب قبل تسعة أشهر".

وتابع: "هناك من المواطنين من اضطر إلى الفرار مرتين خلال 10 ساعات"، لافتًا إلى أن المواطنين يواصلون البحث عن الأمان.



‏وأكد لازاريني أن "أسلوب الإخلاء هذا لا يجلب إلا المزيد من البؤس والخوف والمعاناة للمواطنين"، مشيرًا إلى أن "أهل غزة ليسوا كرات أو قطع شطرنج، بل هم بشر".

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,324 مواطنا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.