بلدية رفح: تدمير خزان المياه الرئيسي في المدينة جريمة ضد الإنسانية

اعتبر رئيس بلدية رفح الدكتور أحمد الصوفي أن إقدام قوات الاحتلال على تفخيخ وتفجير خزان المياه الرئيسي وبئر كندا في حي تل السلطان غربي المدينة، يعد جريمة ضد الإنسانية وتمادي في سياسة العقاب الجماعي والإبادة الجماعية.

وقال الصوفي:" المشاهد الموثقة لقيام جنود الاحتلال بتفجير خزان مياه كندا الذي كان يغذي شبكة مياه رفح ب3000 م3 يوميًا وبئر كندا الذي يعمل بقدرة تشغيلية 180 م3/ساعة، وتفاخر الجنود أثناء تنفيذ مهمتهم يكشف حقيقة أهدافهم بتخريب كل ما هو قائم وتدمير مقومات الحياة واستخفافهم بالقوانين الدولية".

وأوضح أن التكلفة الإجمالية لإنشاء خزان وبئر كندا بلغت 1,700,000 دولار أمريكي بتمويل من عدة مؤسسات دولية.

وأكد الصوفي أن تدمير الخزان الرئيسي سيفاقم أزمة المياه في المدينة وستنعكس على المواطنين وكميات المياه بشكل مباشر، في ظل عدم توفر امكانيات لانشاء خزانات بديلة او وجود قطع غيار لاستبدال ما تم تدميره.

وناشد الصوفي الجهات الدولية بسرعة التدخل لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وفتح المعابر لادخال قطع الغيار والاليات لاصلاح شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي.