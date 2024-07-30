تفاصيل لقاء هنية ووفد حماس بالرئيس الإيراني الجديد

استعرض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد حركته الذي يزور إيران، مع رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب على غزة.

وكان هنية حضر مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، حيث التقى ووفد الحركة صباح اليوم بالرئيس بزشكيان.

وفي اللقاء هنأ هنية الرئيس الجديد بثقة الشعب الإيراني، وتوليه منصب الرئاسة، شاكراً إيران على مواقفها المشرفة في دعم صمود شعبنا الفلسطيني، وفق بيان للحركة.

من جانبه، عبّر الرئيس الإيراني عن سعادته باستقبال وفد الحركة، مؤكداً على الموقف الراسخ لبلاده في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وفي ظل قيادة قائد الثورة الإسلامية، متمنياً للشعب الفلسطيني ومقاومته الانتصار في معركتهم العادلة ضد العدوان.