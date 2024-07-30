الأونروا: 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد في غزة منذ 7 أكتوبر

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن تسجيل 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط ظروف صحية متردية تسهل انتشار الأمراض.

وقالت الوكالة الأممية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن "مراكز الأونروا الصحية وملاجئها في مختلف أنحاء غزة تبلغ أسبوعيا عن 800 إلى 1000 حالة إصابة جديدة بالتهاب الكبد".

وأضافت أن ذلك يوصل إلى "ما مجموعه نحو 40 ألف حالة (إصابة بالتهاب الكبد) منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والمتواصلة للشهر العاشر.

وبيّنت الوكالة الأممية أن "الظروف الصحية المتردية تسهّل انتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد أ".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.