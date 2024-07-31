نعت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" (إخوان مسلمون) في الكويت، اليوم الأربعاء، رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية.

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‏وقالت الحركة في بيان، تلقت "الرسالة نت" نسخة عنه، إنه "بمزيد من مشاعر الحزن والألم تلقت الأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم خبر استشهاد المجاهد القائد إسماعيل هنية، فجراليوم، إثر عملية إرهابية صهيونية غادرة وجبانة".

وأضافت: أن "هنية قضى حياته في سبيل الدفاع عن مقدسات الأمة والقضية الفلسطينية، وضحى في سبيل ذلك بحياته وحياة أبنائه وأحفاده، وكان قائدا وطنيا صلبا لا يهاب الموت".

وأكدت أنها "على يقين بأن استشهاده (هنية) لن يوقف مسيرة المقاومة الفلسطينية بل على العكس من ذلك، فإنه سيزيدها شعلة واتقاذا واستمرارية من أجل التحرير والتخلص من الاحتلال الصهيوني النازي والمتوحش".

وأشار البيان إلى أن "هذه الجريمة الإرهابية النكراء التي تؤكد طبيعة هذا الكيان الإرهابي المارق، لهي محاولة صهيونية يائسة لإنجاز نصر موهوم، بعد فشل عسكري ممتد وجرائم وحشية طالت البشر والحجر والشجر منذ ما يزيد عن عشرة أشهر في قطاع غزة، وما كان لها أن تتم لولا مباركة الإدارة

الأمريكية وتواطئها".

وفي وقت مبكّر الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية، إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء، في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.