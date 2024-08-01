أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنها "دمرت ناقلة جند من نوع "نمر" بصاروخ موجه "السهم الأحمر" قرب برج الحسام في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع".

وأضافت: "استهدفنا قوة صهيونية متحصنة داخل بنايتين واشتبكنا معها بالأسحلة الرشاشة بحي تل الهوى جنوبي غزة، كما أكدت استهدافها "قوة صهيونية قرب تجمع للآليات وأوقعتها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوبي غزة".

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" أنها: "اشتبكت وكتائب القسام مع قوة صهيونية في مخيم الشابورة في رفح وأوقعناها بين قتيل وجريح".