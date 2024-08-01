"حماس" تدعو العالم إلى "مغادرة مربع الصمت" بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين في الشجاعية

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، إن "إقدام جيش الاحتلال على قصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الطويلة".

وأضافت الحركة في بيان، أنه "في مجزرة جديدة تضاف لسلسلة المجازر الطويلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني المجرم في إطار عدوانه المتواصل على أهلنا في قطاع غزة، أقدم جيش الاحتلال الفاشي على قصف مدرسة دلال المغربي بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، والتي تؤوي نازحين، بشكلٍ متعمد، ما أدى إلى ارتقاء نحو 15 شهيداً وحوالي 40 جريحاً، غالبيتهم من النساء والأطفال".

ودعت الحركة في البيان، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العآلم، إلى "تصعيد الفعاليات الجماهيرية الغاضبة والضغط لوقف حرب الإبادة".

وطالبت الأمم المتحدة والمحاكم الدولية والأطراف ذات العلاقة كافة، بـ"التحرك الجاد والقوي لوقف ما يرتكبه مجرم الحرب نتنياهو وجيشه الإرهابي من جرائم، ومغادرة مربع الصمت أمام هذا القتل الجماعي على مرآى ومسمع من العالم".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد 15 فلسطينيينا وإصابة آخرين بقصف طائرة إسرائيلية استهدف مدرسة (دلال المغربي)، التي تؤوي نازحين بمدينة غزة.

وبالتزامن مع ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 39 ألفا و480 شهيدا، وإصابة 91 ألفا و128 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.