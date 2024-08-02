العشائر الأردنية تدعو لمشاركة فاعلة بفعاليات اليوم العالمي للتضامن مع غزة

دعا الشيخ طراد الفايز كبير عشائر الأردن، إلى مشاركة شعبية فاعلة في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع غزة والأسرى، وقال "إنّ الصمت والعجز هو خيانة لله وللتاريخ وللأمة والعروبة".

وقال الفايز لـ"لرسالة نت"، إنّ الصمت العربي والإسلامي، أغرى هذا المحتل ليواصل حرب ابادته، مسنودا بأمريكا والغرب الذي مدّه وزوده بكل أدوات القتل والإبادة.

وأضاف الفايز: "فعاليات التضامن مع غزة لا يجوز أن تكون في يوم واحد فقط، بل يجب أن تكون في كل يوم وأن تتجاوز حدود الفعاليات العادية، ولكن مع ذلك فإن هذا اليوم يجب أن يستفز الأردنيين جميعا للوقوف أمام مسؤولياتهم".

وشددّ الفايز على أن المقاومة لن تهزم وستظل مرفوعة الرأس والهامة، وستحقق النصر الاستراتيجي لهذه الأمة وشعوبها جميعا، "فقط اليوم نحن إمّا نكتب أسمائنا في سجل الذين دافعوا عنها وأيدوها وكانوا معها، أو خانوها وخذلوها ولم يقفوا معها في هذه المعركة التاريخية".

وجددّ دعوته لكل العشائر الأردنية بالمشاركة الفاعلة؛ واعتبار يوم السبت القادم يوم غضب جماهيري، وحثّ جميع الأردنيين للمشاركة الفاعلة في فعالياته.